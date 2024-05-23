Легендарный испанец в первом круге Ролан Гаррос сразится с четвертым сеяным немцем

Состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде.

Уже в первом раунде поклонников тенниса ожидает знаковое противостояние. Легендарный испанец Рафаэль Надаль сразится с четвертой ракеткой мира, победителем недавнего Мастерса в Риме, Александром Зверевым.

Men's singles R1 | #RolandGarros



(4) Zverev vs Nadal — Roland-Garros (@rolandgarros) May 23, 2024

Поединок состоится в воскресенье, 26 мая. Это будет 11-е противостояние между теннисистами, на счету испанца 7 побед.

Титул, который Зверев выиграл в Риме, стал 24-м в карьере немецкого теннисиста и шестым на турнирах серии Мастерс. Надаль прекратил борьбе в Риме во 2-м раунде.