Легенда сборной Германии может завершить карьеру

Защитник дортмундской “Боруссии” Матс Хуммельс не исключает, что завершит карьеру в конце текущего сезона.

Соглашение 34-летнего бывшего игрока сборной Германии истекает летом 2023 года, но клуб не спешит предлагать новый контракт на условиях, которые устроят футболиста.

По данным источника, “Боруссия” готова предложить защитнику соглашение, но с двукратным сокращением заработной платы.

Игроком также интересуются в США и Саудовской Аравии, но он не намерен уезжать за пределы Германии.