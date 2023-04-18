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Легенда "Баварии" дал совет клубу о покупке нападающего

Новости футбола Сегодня, 13:30
Фото: инстаграм Лотара Маттеуса/Автор неизвестен Фото: инстаграм Лотара Маттеуса/Автор неизвестен

Бывший защитник “Баварии” Лотар Маттеус выразил мнение, что мюнхенскому клубу нужно купить нигерийского нападающего “Наполи” Виктора Осимхена.

“Я с нетерпением ожидаю появления в ”Баварии" нового нападающего. Все говорят про Осимхена из-за его невероятных выступлений за “Наполи”. Не могу прогнозировать, получится ли у него в Мюнхене, но думаю, что он бы хорошо нам подошел.

Коло Муани, возможно, нужно немного больше пространства, чем обычно имеют нападающие “Баварии”. Но он хорош в штрафной площадке и мог бы заиграть в Мюнхене.

Харри Кейн очень старый и очень дорогой, как мне кажется. Если брать соотношение цены и качества, то я бы выбрал Никласа Фюллькруга. Возможно, его можно было бы купить за 20-25 миллионов евро. В “Баварии” он мог бы забить 25 голов, так как он уже забил 20 голов за “Вердер”.

Возможно, “Баварии” стоит признать, что планирование состава было сделано не идеально. Почему он собрали защиту за четверть миллиарда евро вместо того, чтобы купить Холанда? Только представьте, если бы он играл за “Баварию”, а не за “Манчестер Сити”, - приводит слова Маттеуса Sky Sport.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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