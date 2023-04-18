"Арсенал" готов потратить 80 миллионов на хавбека сборной Англии

Полузащитник “Вест Хэма” Деклан Райс остается желанным трансфером для “Арсенала”.

Как пишет Givemesport, руководство "канониров" хочет предложить внушительную сумму за 24-летнего игрока и может завершить сделку летом.

Источник отмечает, что за звездного англичанина “Арсенал” заплатит 80 миллионов фунтов стерлингов, хотя его контракт с “молотобойцами” истекает через год.

В текущем сезоне АПЛ Райс провел 30 матчей, в которых записал на свой счет два гола и отдал две голевые передачи.