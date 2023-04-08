"Лечче" должен доплатить за игрока "Барселоны"

"Лечче" вынужден будет заплатить приличную по меркам клуба сумму за французского защитника Самуэля Юмтити, выступающего на аренде из "Барселоны".

Как известно, француз играет в аренде бесплатно, но по условиям договора, который вступил в силу 7 апреля, клуб должен выплатить компенсацию в размере €500 тысяч после 15-го віхода на поле Юмтити в Серии А.

По ходу сезона игрок оказался ключевым в составе "Лечче", и клуб надеется сохранить его в своих рядах.

Контракт француза с "Барселоной" истекает в 2026 году, но он, скорее всего, покинет каталонскую команду летом.