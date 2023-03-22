Леау близок к уходу из "Милана"

Если “Милан” не достигнет соглашения с Рафаэлем Леау по новому контракту, клуб намерен продать игрока летом.

В настоящее время стороны продолжают переговоры, однако не могут договориться о размере зарплаты.

Итальянский клуб готов платить фиксированные 6 млн евро в год и бонусы, которые могут увеличить сумму до 7 млн евро.

В то же время португальский футболист требует 7,5 млн евро фиксированных.

Кроме того, Леау желает получить подписной бонус, на что в клубе не готовы.