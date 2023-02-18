Кулибали восхищается игрой Мудрика и Феликса

Защитник лондонского “Челси” Калиду Кулибали высоко отозвался о новичках команды Михаиле Мудрике и Жоау Феликсе.

По словам африканца, особенно его привлекает игра украинского вингера.

"Я давно наблюдал за его игрой. Мы общались с ним немного в соцсетях, поэтому были знакомы еще до перехода.

Этот игрок очень хорош на тренировках, это быстрый футболист, который качественно работает с мячом. Феликс тоже выглядит очень сильно. Когда мяч в ногах этих парней, это похоже на волшебство", - сказал он.