"Коринтианс" нашел деньги на хавбека "Шахтера"

Бразильский “Коринтианс” собирается выкупить права на полузащитника “Шахтера” Майкона.

Напомним, что 31 декабря истекает срок арендного соглашения между клубами.

В то же время источник отмечает, что “Шахтеру” не интересен вариант с продлением аренды.

Украинский клуб согласен продать бразильца, но в “Коринтиансе” пока нет таких денег (около 7,5 миллиона евро).

По информации СМИ, бразильский клуб уже договорился с коммерческим партнером, который выделит такую сумму.