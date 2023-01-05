Конте допустил, что может покинуть "Тоттенхэм"

Главный тренер “Тоттенхэма” Антонио Конте не исключил, что может покинуть клуб в ближайшее время.

По словам тренера, у него стоит задача не победить в АПЛ, а построить хорошую команду.

“Если я увижу результат, я останусь здесь. Если я не буду уверен в команде на 100%, то я буду вынужден уйти”, - сказал он.

Итальянец работает со “шпорами” с 2021 года. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

Сейчас команда идет на пятом месте в турнирной таблице АПЛ.