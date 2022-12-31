Коноплянка рассказал, почему сорвался его трансфер в "Ливерпуль"

Известный украинский футболист Евгений Коноплянка рассказал о том, как в свое время он мог перейти в “Ливерпуль” из “Днепра”.

По словам украинца, он был уверен, что его клуб не отклонит предложение в 25 млн фунтов.

“У меня оставалось полгода по контракту — ну, то есть меня лучше отдавать, почему нет? Помню, уже заканчивалось трансферное окно, но ”Ливерпуль" как-то продлил его на час. Наверное, они подали какую-то заявку, чтобы это сделать. Я просил отпустить меня: “Пожалуйста, это моя мечта”. Уговаривал как мог. Когда трансфер не состоялся, у представителей “Ливерпуля” был шок.

В “Днепре” хотели получить всю сумму сразу, но “Ливерпулю” надо было время на оформление документов", - рассказал он.

Отметим, что Коноплянка сейчас играет за польскую “Краковию”.