Компания Adidas столкнулась с трудностями из-за спроса на футболки Месси

Компания Adidas столкнулась с трудностями из-за повышенного спроса на футболки форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

По информации портала Marca, в компании уже заявили о дефиците футболок сборной Аргентины с 10-м номером.

Спрос на них поднялся во всем мире и во всех размерных категориях.

В компании были готовы к “буму”, но не думали, что ситуация будет настолько непростой.

В данный момент Adidas занимается вопросом выпуском дополнительной партии футболок на случай победы Аргентине в финале ЧМ-2022.