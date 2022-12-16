Компания Adidas столкнулась с трудностями из-за спроса на футболки Месси
Новости футбола Сегодня, 03:19
Компания Adidas столкнулась с трудностями из-за повышенного спроса на футболки форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.
По информации портала Marca, в компании уже заявили о дефиците футболок сборной Аргентины с 10-м номером.
Спрос на них поднялся во всем мире и во всех размерных категориях.
В компании были готовы к “буму”, но не думали, что ситуация будет настолько непростой.
В данный момент Adidas занимается вопросом выпуском дополнительной партии футболок на случай победы Аргентине в финале ЧМ-2022.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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