Компани может поехать в Баварию без своего ассистента

В последние дни в СМИ появились сообщения о том, что главный тренер Бернли Винсент Компани привлек к себе внимание со стороны Баварии. И если переезд специалиста в Мюнхен таки случится, то бельгиец туда поедет без своего многолетнего ассистента.

Как сообщаетDailyMail, помощник Компани Крэйг Беллами не присоединится к своему начальнику в Баварии, с которым он работал на протяжении пяти последних лет в Бернли и Андерлехте. Причин такого решения не называется.

Напомним, ранее сообщалось, что Бавария готова отдать за специалиста 10 миллионов евро, когда английский клуб, который вместе с Компани вылетел обратно в Чемпионшип, требует за своего наставника аж 20 миллионов евро.

Беллами вместе с бельгийцем провел впечатляющую кампанию в чемпионате 2022-23 годов, в результате которой Бернли вернулся в АПЛ, набрав 101 очко, хотя в прошлом сезоне их неопытный молодой состав потерпел неудачу и вылетел обратно в Чемпионшип.