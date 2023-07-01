Клуб Роналду готовит трансфер открытия ЧМ-2022

32-летний марокканский вратарь Яссин Буну может перебраться в саудовский клуб "Аль-Наср", за который играет Криштиану Роналду.

Причиной поиска нового голкипера стала травма основного голкипера "Аль-Насра" - колумбийского вратаря Давида Оспины.

В прошлом сезоне Буну заявил о себе на чемпионате мира, где выступал за сборную Марокко.

В составе “Севильи” он выиграл Лигк Европы УЕФА.