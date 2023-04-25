Клозе может возглавить известный клуб

Мирослав Клозе, бывший нападающий сборной Германии и ныне футбольный тренер, может поехать работать в Швейцарию.

Его услугами заинтересован клуб "Цюрих", сообщает сайт Blick. Сообщается, что "Цюрих" уже начал переговоры с тренером.

В настоящее время команду "Цюриха" тренирует Джорджио Контини, который заявил о своем намерении покинуть пост тренера в ближайшее время.

Последним местом работы Мирослава Клозе был австрийский клуб "Альтах", где он работал впервые в качестве главного тренера. Однако, в прошлом месяце сотрудничество Клозе и "Альтаха" было прекращено.