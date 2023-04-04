Клопп хочет видеть в "Ливерпуле" звезду "Челси"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп хочет пригласить в свою команду полузащитника "Челси" Мэйсона Маунта.

По информации журналиста Нила Джонса, немецкий тренер восхищен тем, как играет английский футболист.

В частности, он выделяет у Маунта работоспособность, интеллект, технику и тактическую гибкость.

Контракт хавбека с “Челси” истекает летом 2024 года и пока стороны не договорились о его продлении.