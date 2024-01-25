Китайская теннисистка вышла в финал Australian Open

Китаянка Чжэнь Циньвэнь, которая занимает 12-е место в рейтинге WTA, стала второй финалисткой Australian Open 2024! В полуфинале она в двух сетах обыграла 93-ю ракетку мира Даяну Ястремскую, которая стала главной сенсацией турнира.

Украинка отлично стартовала в матче, выиграв 2 гейма, но после этого Чжэнь Циньвэнь перехватила инициативу и выиграла первый сет 6:4. В концовке сета Ястремская брала медицинский тайм-аут.

Во втором сете Чжэнь Циньвэнь лишь однажды позволила сопернице взять гейм на своей подаче и довела все до итоговой победы 6:4.

Это будет первый финал турнира Большого шлема в карьере 21-летней китаянки. Ее соперницей буде действующая чемпионка Australian Open Арина Соболенко, которая сегодня переиграла Коко Гофф.