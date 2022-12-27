Кейну покорилось уникальное достижение в АПЛ

Форвард “Тоттенхэма” Гарри Кейн забивал в ворота всех команд, против которых играл в АПЛ.

Как пишут в пресс-службе Премьер-лиги, всего Кейн поразил ворота 32 разных клубов.

Вчера нападающий сборной Англии отметился забитым мячом в игре с “Брентфордом” (2:2).

В 34 матчах за клуб и сборную Англии в текущем сезоне Кейн забил 18 голов и отдал шесть результативных передач.