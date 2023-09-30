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Кейну не засчитали хет-трик в Бундеслиге за Баварию. Что произошло и почему так?

Новости футбола Сегодня, 09:14
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
ФОТО: GES Sportfoto Кейну не засчитали хет-трик в Бундеслиге за Баварию. Что произошло и почему так?

23 сентября состоялся матч 5-го тура Бундеслиги между клубам Бавария и Бохум. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу мюнхенской команды.

3 мяча в этой игре забил английский форвард Гарри Кейн. Однако англичанину не засчитали начтоящий немецкий хет-трик.

Капитану сборной Англии понадобилось 12 минут, чтобы забить свой первый гол, а затем Кейн завершил игру еще двумя голами во втором тайме. Однако между его первым и вторым голом отличились еще два игрока, а между вторым и третьим – один. После того, как Кейн сделал для Баварии счет 2:0, голы Маттейса де Лигта и Лероя Сане увеличили перевес до 4:0.

Затем 30-летний футболист на 54-й минуте реализовал пенальти, это был 5-й гол для Баварии. На 81-й минуте Матис Тель отправил в ворота шестой мяч баварцев, а через 7 минут Кейн забил свой третий гол в матче и установил окончательный счет – 7:0.

Однако в Бундеслиге три гола Кейна не были признаны настоящим немецким хет-триком. Чтобы сделать так называемый настоящий хет-трик, нужно забить три гола за один тайм, причем забивать голы последовательно, чтобы никто другой не забил между ними.

Последним футболистом, кто делал настоящий немецкий хет-трик, является нападающий Фрайбурга Винченцо Грифо — 13 ноября 2022 года он забил в ворота Униона три гола подряд за 20 минут первого тайма, причём, тот хет-трик мог сорваться, если бы игрок Униона реализовал пенальти.

Сегодня, 30 сентября, Бавария сыграет против РБ Лейпциг в матче 6-го тура Бундеслиги.

Хайлайты матча Бавария - Бохум - 7:0

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