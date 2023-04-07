Катарские шейхи в шаге от приобретение "МЮ"
Новости футбола Сегодня, 04:19
Фото: открытые источники
Катарские шейхи готовят новое предложение о покупке футбольного клуба “Манчестер Юнайтед”, которое будет представлено в середине недели.
Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на источники.
Переговоры между делегацией шейха Джассима ибн Хамада Аль Тани и руководством клуба прошли успешно на прошлой неделе, что увеличило вероятность продажи клуба.
Ранее катарцы не были готовы переплачивать за клуб, однако после визита на “Олд Траффорд” их позиция стала более мягкой.
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