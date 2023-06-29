Бывший хавбек “Челси” Н'Голо Канте приобрел бельгийский клуб "Виртон".

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Официально француз вступит в права 1 июля. В ближайшее время в клубе софрмируют новый совет директоров клуба.

В прошлом сезоне "Виртон" вылетел из второго дивизиона бельгийского футбола.

Напомним, что сам Канте этим летом перешел в "Аль-Иттихад".