Канте определился со своим будущим в "Челси"

Французский хавбек Н’Голо Канте готов подписать новый контракт с “Челси”.

Как пишет Le Parisien, француз готов остаться в столице Великобритании, несмотря на интерес со стороны других клубов.

Ранее СМИ писали, что игроком интересуются “Тоттенхэм” и “Арсенал”, которые хотели подписать француза в качестве свободного агента.

Канте играет за “синих” 2016 года и действующее трудовое соглашение истекает в конце текущего сезона.