Известный тренер заинтересован в возможности возглавить сборную Бразилии

По информации Bild, бывший тренер сборной Германии Йоахим Лев заинтересован в возможности возглавить сборную Бразилии.

Лев имеет опыт работы в сборной Германии с 2006 по 2021 годы, в том числе победу на ЧМ-2014.

Он рассматривает возможность стать следующим тренером сборной Бразилии после того, как Тите ушел из команды после вылета на 1/4 финала ЧМ-2022.

На данный момент исполняющим обязанности главного тренера является Рамон Менезес, который ранее работал главным тренером сборной Бразилии U20.