Известный тренер допустил, что футбол в России умрет

Бывший тренер российского “Зенита” Властимил Петржела не исключает варианта, при котором футбол в России прекратит свое существование.

По словам специалиста, в данный момент РПЛ и чемпионат Чехии примерно одного уровня, а за российским футболом в мире никто не следит.

"Уход легионеров не является ключевым фактором для определения уровня российского футбола. На ситуацию могут повлиять события в мире, никто не знает, что будет завтра.

Не могу исключать варианта, при котором российский футбол прекратит свое существование – это будет зависеть от событий в мире", - сказал он.