Известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА огласил имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Напомним, что на этой неделе состоялись четыре матча 1/8 финала.

На награду претендуют вингер “Манчестер Сити” Рияд Марез, который забил гол в ворота “РБ Лейпциг” (1:1). Хавбек “Интера” Хакан Чалханоглу, ставший лучшим игроком матча с “Порту” (1:0), вингер “Наполи” Ирвинг Лосано, оформивший голевую передачу в игре с “Айнтрахтом” (2:0) и вингер “Реала” Винисиус Жуниор, который забил два гола и отдал голевую передачу в матче с “Ливерпулем” (5:2).