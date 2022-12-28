Из комнаты Месси в Катаре сделают мини-музей (фото)

После ЧМ-2022 в Катаре решили оставить объект, который будет посвящен форварду Лионелю Месси.

Как сообщили в Университете Катара, из комнаты, где жил капитан сборной Аргентины, сделают мини-музей.

Отметим, что само помещение, где проживала сборная Аргентины, изначально оформили под цвета команды.

Там также разместили плакаты с изображением чемпионов мира, и развесили футболки с автографами игроков.