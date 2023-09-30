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Брайтон заинтересовался форвардом сборной Испании

Новости футбола Сегодня, 08:28
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Фото: Pics Action Брайтон заинтересовался форвардом сборной Испании

«Брайтон» вступит в борьбу за нападающего «Атлетика» Нико Уильямса, сообщает Fichajes.

«Чайкам» придется конкурировать с «Барселоной», «Астон Виллой» и «Ливерпулем». Интерес к 21-летнему вингеру обусловлен не только его перспективами, но и тем, что летом 2024 года он становится свободным агентом.

Нико Уильямс уже сыграл 76 матчей в Ла Лиге, в которых забил шесть голов и сделал девять ассистов. Также в его активе 10 матчей и два гола за сборную Испании, в том числе четыре игры на чемпионате мира в Катаре.

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