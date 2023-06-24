"Интер" договорился о трансфере немецкого таланта

Миланский “Интер” договорился о переходе немецкого защитника “Орхуса” Яна Биссека, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб заплатит за футболиста семь миллионов евро. Трансфер состоится в ближайшее время.

В завершившемся сезоне 22-летний Биссек провел за “Орхус” 35 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.