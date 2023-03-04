"Интер" договорился о новом контракте со своим лидером

Хавбек “Интера” Хакан Чалханоглу вскоре продлит контракт со своим клубом.

Как пишет источник, переговоры между 29-летним турком и миланцами находятся на завершающем этапе.

Новое соглашение будет рассчитано до 2026 года, подтверждает информацию журналист Николо Скира.

За сезон в миланском клубе игрок сборной Турции будет зарабатывать 5,5 млн евро плюс бонусы в размере 500 тысяч.