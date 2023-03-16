Инфантино снова переизбрали на должность президента ФИФА

На пост президента ФИФА на следующий срок до 2027 года был переизбран Джанни Инфантино.

Он был единственным кандидатом на выборах.

Голосование состоялось на 73-м конгрессе ФИФА в Руанде в четверг.

Швейцарец возглавляет ФИФА с 2016 года и был переизбран на эту должность без каких-либо других кандидатов в 2019 году.