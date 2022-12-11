Илон Маск поздравил главную сенсацию ЧМ-2022 в Катаре

Миллиардер из США Илон Маск не оставил без внимания сенсационную игру сборной Марокко на чемпионате мира в Катаре.

Вчера африканцы победили сборную Португалии со счетом 1:0.

“Мои поздравления Марокко!” - написал он в твиттере.

Отметим, что первые африканская сборная вышла в полуфинал чемпионата мира.

14 декабря Марокко сыграет в полуфинале турнира с действующими обладателями трофея французами.