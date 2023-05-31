Икарди выиграл первый трофей вне ПСЖ

Вчера стамбульский “Галатасарай” оформил чемпионский титул в Турции в 23-й раз в своей истории.

Один из “творцов” победы команды в чемпионате стал аргентинский форвард Мауро Икарди, который играет здесь на правах аренды из ПСЖ.

Для футболиста этот трофей стал первым, который он завоевал не в составе парижского клуба.

Все прошлые семь трофеев аргентинец выиграл именно в ПСЖ.

В этом розыгрыше чемпионата Турции Икарди забил 20 голов.