Игрок "Реала" назвал лучшим футболистом мира Бензема, но отдал голос за Месси

Капитан сборной Австрии Давид Алаба при голосовании на премии The Best от ФИФА выбрал Лионеля Месси в номинации “Лучший игрок минувшего года”.

По словам австрийца, такое решение он принял после разговора с другими игроками австрийской команды.

При этом сам Алаба заявил, что лучшим в мире считает своего одноклубника по “Реалу” Карима Бензема.

“Я восхищаюсь его игрой, я много раз говорил, что для меня он лучший нападающий в мире”, - сказал он.