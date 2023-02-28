Игрок "Реала" назвал лучшим футболистом мира Бензема, но отдал голос за Месси
Новости футбола Сегодня, 04:41
Фото: твиттер Реала/Автор неизвестен
Капитан сборной Австрии Давид Алаба при голосовании на премии The Best от ФИФА выбрал Лионеля Месси в номинации “Лучший игрок минувшего года”.
По словам австрийца, такое решение он принял после разговора с другими игроками австрийской команды.
При этом сам Алаба заявил, что лучшим в мире считает своего одноклубника по “Реалу” Карима Бензема.
“Я восхищаюсь его игрой, я много раз говорил, что для меня он лучший нападающий в мире”, - сказал он.
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