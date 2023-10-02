Игрок Ливерпуля оказался под угрозой дисквалификации из-за критики судей матча против Тоттенхэма

Алексис Макаллистер в социальных сетях устроил перепалку с партнером по сборной Аргентины и игроком «Тоттенхэма» Кристианом Ромеро. Руководство АПЛ обратило внимание на фразу Макаллистера «Нормально, когда у тебя 12 игроков». Полузащитник «Ливерпуля» явно имел в виду под двенадцатым игроком судей. Дело не только в двух красных карточках у «красных». АПЛ уже извинилась перед «Ливерпулем» за аннулированный гол Луиса Диаса. Ошиблись арбитры системы ВАР, которые неправильно начертили линию офсайда.

Тем не менее, высказывание Алексиса Макаллистера про 12-го игрока может привести к его дисквалификации. Напомним, что красные карточки в матче против «Тоттенхэма» получили Кертис Джонс и Диогу Жота.