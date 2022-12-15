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Хави определился с будущим Депая в "Барселоне"

Новости футбола Сегодня, 06:19
Фото: твиттер Барселоны/Автор неизвестен

Наставник каталонской “Барселоны” Хави не хочет терять форварда Мемфиса Депая во время зимнего трансферного окна.

Как пишет Diario Sport, сейчас испанский тренер пытается обсудить эту ситуацию с футболистом.

Дело в том, что “Барселона” не сможет найти замену Депаю. После его ухода команда лишится глубины состава в условиях экономических проблем.

Трансфер состоится лишь в том случае, если за Депая предложат хорошие деньги, или же футболист сам твердо будет намерен уйти

эксперт Dailysports Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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