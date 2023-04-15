Гвардиоле не понравился вопрос журналиста о Беллингеме

Наставник “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола весьма грубо ответил на вопрос журналиста о потенциальном приобретении Джуда Беллингема из “Боруссии”.

Гвардиола спросил, почему репортер задал вопрос, на который они уже знали ответ, и быстро пошел дальше.

19-летний Беллингэм играет за немецкий клуб с 2020 года, а его контракт рассчитан до 2025 года.

По данным СМИ, стоимость футболиста оценивается в 120 миллионов евро.

В этом сезоне он провел 26 матчей в Бундеслиге, забив четыре гола и отдав четыре результативные передачи.