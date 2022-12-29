Гвардиола случайно запустил бутылку в футболиста на скамейке запасных (видео)

Вчера состоялся матч 17-го тура АПЛ, в котором “Лидс” принимал на своем поле “Манчестер Сити”.

Гости победили со счетом 3:1.

По ходу матча произошел довольно забавный инцидент. В один из моментов наставник “горожан” Пеп Гвардиола на эмоциях ударил ногой бутылку с водой, после чего она отлетела в футболистов на скамейке запасных его команды.

Тренер моментально отправился извиняться перед пострадавшим.