Гвардиола пожаловался на лишний вес у игрока "Манчестер Сити"

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола разочарован физической формой полузащитника Калвина Филлипса.

Как известно, англичанин не попал в заявку на матч 1/8 финала Кубка английской футбольной лиги с “Ливерпулем” (3:2).

По словам испанского тренера, хавбек вернулся в расположение команді с избыточным весом.

"Он приехал в команду не в том состоянии, чтобы проводить тренировки и играть. Он нам нужен, очень нужен, но в таком состоянии играть он не сможет.

У меня будет личный разговор с Калвином", - сказал он.

Отметим, что Филлипс отыграл два матча на ЧМ-2022 в Катаре.