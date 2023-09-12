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Гвардиола первый в истории, кто потратил более двух миллиардов на трансферы

Новости футбола Сегодня, 14:58
Гвардиола первый тренер в истории футбола, чьи клубы потратили более двух миллиардов Фото: https://www.instagram.com/pepteam/

Испанский тренер Хосеп Гвардиола первый тренер в истории футбола, чьи клубы потратили более двух миллиардов на трансферы, сообщают на трансфермаркете.

После этого летнего трансферного окна Гвардиола пересек отметку в два миллиарда израсходованных на трансферы. Он не только установил рекорд, но и обошел своего конкурента Жозе Моуриньо. Сейчас в Серии А португальский менеджер был более бережлив на трансферном рынке в последние сезоны, но остается на втором месте с затратами на карьеру в 1,86 миллиарда евро.

На третьем месте среди расходов – это Карло Анчелотти, потративший 1,69 миллиарда. Более одного миллиарда потратили Массимилиано Аллегри, Диего Симеоне, Мануэль Пеллегрини, Томас Тухель, Антонио Конте, Маурисио Почеттино, Юрген Клопп.

Также тренер Аль-Хиляля тоже очень близок к десятке. За летнее трансферное окно саудовская команда закупилась на 353 миллиона. Таким образом, у тренера Жорже Жезуса чуть меньше 920 миллионов на трансферных расходах.

Менеджером с наибольшим количеством продаж игроков является глава Атлетико Диего Симионе. Он заработал на продаже игроков 1,13 миллиарда.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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