Гвардиола оценил шансы "Манчестер сити" на чемпионство

Тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола высказал свое мнение о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

Гвардиола отметил, что если их команда потеряет очки, то “Арсенал” может стать чемпионом досрочно.

Однако, если “Манчестер Сити”» будет продолжать побеждать, то у них сохранятся шансы на титул. Тренер подчеркнул, что для этого необходимо просто выигрывать свои матчи.

8 апреля “горожане” сыграют на выезде против “Саутгемптона”.

В настоящее время команда Гвардиолы занимает второе место в Премьер-лиге, отставая от лидирующего “Арсенала” на восемь очков.