Гвардиола обещает "нелепый" план на игру против "МЮ"

Наставник “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола рассказал о том, как будет выбирать состав на матч АПЛ против “Манчестер Юнайтед”, который пройдет 14 января.

По словам тренера, у футболистов его команды к матчу против “МЮ” должно быть примерно равное количество сыгранных минут в среднем.

"У меня есть несколько нелепых идей к матчу с ними. Что касается четкого состава, то у меня его нет. Я ещё не смотрел последние игры наших соперников.

Мы должны оценить, как они играют дома, меняют ли они что-то. Я буду многое изучать", – приводит слова Гвардиолы Daily Mail.