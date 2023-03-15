Гвардиола назвал своих кумиров не из мира футбола

Наставник “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола после ответного матча с “РБ Лейпцигом” (7:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов назвал своих кумиров не из мира футбола.

По словам испанца, всего у него их трое.

“У меня есть три кумира: Тайгер Вудс, Майкл Джордан и Джулия Робертс. Вот это моя любимая троица”, - сказал он.

Напомним, что по итогам двух матчей “горожане” победили со счетом 8:1 и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА.