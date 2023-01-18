Грузинский талант Кварацхелия заинтересовал "Манчестер Сити"

“Манчестер Сити” заинтересован в вингере “Наполи” Хвиче Кварацхелии.

Как пишет Daily Mail, скауты чемпиона Англии уже следят за 21-летним футболистом сборной Грузии.

Отметим, что грузинский игрок проводит свой первый сезон в Италии.

В текущем сезоне он провел 20 матчей за команду, в которых забил 9 голов и отдал 10 результативных передач.