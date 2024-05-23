Гран-при Монако 2024: дата, время и где смотреть гонку Формулы 1

В пятницу, 23 мая, начинается новый этап Формулы-1 в нынешнем сезоне. В этот уикенд болельщиков ждет Гран-при Монако.

Данные гонки проходит на городской трассе Монте-Карло. Гран-при Монако проводится 1929 года по настоящее время (не было включено в чемпионат 1951-1954 годов).

С 1929 по 1948 годы до возникновения Формулы-1 Гран-при Монако по автогонкам проводились как независимые спортивные соревнования. Эти соревнования считаются одними из самых важных и престижных гонок в мире.



Самым титулованным пилотом является Айртон Сена, который выиграл Гран-при Монако шесть раз. Среди конструкторов больше всего побед у Макларен - 16.

Гран-при Монако 2024: где и когда состоится?

В связи с тем, что в Монако состоятся не только гонки в классическом формате, но и практика - уикенд для гонщиков продлится три дня.

В пятницу, 24 мая, пройдут две практики. Первая начнется в 13:30 по центральноевропейскому времени, а вторая в 17:00 CET.

В субботу, 25 мая, третья практика начнется в 12:30 СЕТ, а квалификация в 16:00 по центральноевропейскому времени.

В воскресенье, 26 мая, состоятся гонки, которые должны начаться в 15:00 по центральноевропейскому времени.

Где смотреть Гран-при Монако Формулы 1?

У каждой страны есть свой транслятор. Команда Dailysports подготовила для вас информацию, где можно будет увидеть пятый этап Ф1 в вашей стране ниже.