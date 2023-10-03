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Гол Неймара помог Аль-Хилялю победить в Лиге Чемпионов АФК

Новости футбола Сегодня, 14:14
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Гол Неймара помог Аль-Хилялю победить в Лиге Чемпионов АФК Фото: https://twitter.com/Alhilal_EN

Во втором туре Лиги Чемпионов АФК Аль-Хиляль отправился в гостевой матч в Иран, где встретился с командой Нассаджи Мазандаран. В первом матче саудиты сыграли вничью с Навбахор Наманган из Узбекистана.

Этот матч начался для Аль-Хиляля с забитого гола Митровича, однак после пересмотра судейской системой VAR, гол был отменен из-за офсайда. Тем не менее, сербский нападающий все равно забил "чистый" гол уже на 18-й минуте и вывел гостей вперед. Через 20 минут обе команды остались вдесятером из-за красных карточек. До конца первого тайма счет не изменился.

После перерыва Аль-Хиляль продолжал действовать более уверенно на футбольном поле и увеличил свое преимущество. На 58-й минуте Неймар, по пасу от Аль-Давсари, забил второй гол для саудитов. Матч двигался к предсказуемой победе гостей, и уже в компенсированное время они забили еще один гол. Аль-Давсари сделал ассистентский дубль, а голом отметился Аль-Шехр.

Аль-Хиляль одерживает первую победу в этогоднем розыгрыше Лиги Чемпионов АФК и набирает четыре очка после двух туров.

Лига Чемпионов АФК. Второй тур. Результаты игрового дня:

  • Инчхон - Кая - 4:0
  • Кавасаки Фронтале - Ульсан Хюндай - 1:0
  • Патум Юнайтед - Джохор - 2:4
  • Шаньдон Тайшань - Йокогама Маринос - 0:1
  • Навбахор Наманган - Мумбай Сити - 3:0
  • Аль-Айн - Ахал - 4:2
  • Аль-Фейха - Пахтакор - 2:0
  • Нассаджи Мазандаран - Аль-Хиляль - 0:3
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Аль-Хиляль Нассаджи Мазандаран Лига чемпионов АФК
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