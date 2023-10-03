Гол Неймара помог Аль-Хилялю победить в Лиге Чемпионов АФК

Во втором туре Лиги Чемпионов АФК Аль-Хиляль отправился в гостевой матч в Иран, где встретился с командой Нассаджи Мазандаран. В первом матче саудиты сыграли вничью с Навбахор Наманган из Узбекистана.

Этот матч начался для Аль-Хиляля с забитого гола Митровича, однак после пересмотра судейской системой VAR, гол был отменен из-за офсайда. Тем не менее, сербский нападающий все равно забил "чистый" гол уже на 18-й минуте и вывел гостей вперед. Через 20 минут обе команды остались вдесятером из-за красных карточек. До конца первого тайма счет не изменился.

После перерыва Аль-Хиляль продолжал действовать более уверенно на футбольном поле и увеличил свое преимущество. На 58-й минуте Неймар, по пасу от Аль-Давсари, забил второй гол для саудитов. Матч двигался к предсказуемой победе гостей, и уже в компенсированное время они забили еще один гол. Аль-Давсари сделал ассистентский дубль, а голом отметился Аль-Шехр.

Аль-Хиляль одерживает первую победу в этогоднем розыгрыше Лиги Чемпионов АФК и набирает четыре очка после двух туров.

Лига Чемпионов АФК. Второй тур. Результаты игрового дня: