Гави определился со своим будущим клубом

Молодой талант “Барселоны” Гави признался, что предпочитает продолжить свою карьеру в каталонском клубе.

Как известно, "Барса2 зарегистрировала его как игрока молодежной команды, но хавбек намерен решить все проблемы с контрактом.

Ранее СМИ писали по поводу возможного перехода испанца в “Челси”, но сам игрок дал понять, что ему это не интересно.

В текущем сезоне Гави провел 27 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативных передачи.