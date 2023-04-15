Гави определился со своим будущим клубом
Новости футбола Сегодня, 05:54
Фото: твиттер Барселоны
Молодой талант “Барселоны” Гави признался, что предпочитает продолжить свою карьеру в каталонском клубе.
Как известно, "Барса2 зарегистрировала его как игрока молодежной команды, но хавбек намерен решить все проблемы с контрактом.
Ранее СМИ писали по поводу возможного перехода испанца в “Челси”, но сам игрок дал понять, что ему это не интересно.
В текущем сезоне Гави провел 27 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативных передачи.
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