Гарначо получит новый контракт от "Манчестер Юнайтед"
Новости футбола Сегодня, 05:24
Фото: твиттер МЮ/Автор неизвестен
“Манчестер Юнайтед” начал переговоры о продлении контракта с хавбеком Алехандро Гарначо.
Как пишет журналист Фабрицио Романо, представители 18-летнего футболиста уже получили официальный запрос от клуба.
Сейчас идет обсуждение прав на использование изображения футболиста, также стороны обсуждают окончательный срок контракта.
Инсайдер уверен, что стороны в ближайшее время продлят сотрудничество.
В текущем сезоне юный футболист сыграл в 26 матчах, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.
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