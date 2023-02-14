Гарначо получит новый контракт от "Манчестер Юнайтед"

“Манчестер Юнайтед” начал переговоры о продлении контракта с хавбеком Алехандро Гарначо.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, представители 18-летнего футболиста уже получили официальный запрос от клуба.

Сейчас идет обсуждение прав на использование изображения футболиста, также стороны обсуждают окончательный срок контракта.

Инсайдер уверен, что стороны в ближайшее время продлят сотрудничество.

В текущем сезоне юный футболист сыграл в 26 матчах, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.