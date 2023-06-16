"Фенербахче” намерен провести сразу двую футболистов “Интера”

Турецкий “Фенербахче” намерен провести сразу два громких трансфера футболистов “Интера”.

Речь идет о приобретении форвардов Эдина Джеко и Хоакина Корреа.

Как пишет журналист Альфредо Педулла, клуб уже сделал официальное предложение 37-летнему боснийцу.

В то же время переговоры с Корреа 28 лет продолжается, так как игрок ждет и других предложений.

Отметим, что Джеко может быть подписан в качестве свободного агента.