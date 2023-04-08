Фанаты "Милана" освистали своего игрока

Бельгийский нападающий Дивок Ориги, выступающий за "Милан", вызвал недовольство болельщиков после прошедшего матча против "Эмполи".

Форвард появился на поле в стартовом составе, но не смог проявить себя ярко и был заменен на 70-й минуте.

Болельщики по ходу матча освистывали игрока.

В этом сезоне бельгиец провел 27 матчей и забил всего два мяча. Контракт форварда с "Миланом" рассчитан до середины 2026 года.