Фаната из Англии не пустили на матч против Италии из-за его значка про Марадону

Английскому болельщику, который приехал в Неаполь со значками, оскорбляющими местных жителей, был запрещен доступ на матч между Италией и Англией (1:2) в рамках отбора Евро-2024.

В частности, местным жителям не понравилась надпись на флаге с фотографией Диего Марадоны, на котором было написано: “Диего сыграл в ящик”.

Перед началом матча билет болельщика был аннулирован.

В своем заявлении Футбольная ассоциация Англии осудила такое поведение и дала понять, что это не является приемлемым для представителей Англии.