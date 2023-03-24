Фаната из Англии не пустили на матч против Италии из-за его значка про Марадону
Новости футбола Сегодня, 06:36
Фото: открытые источники
Английскому болельщику, который приехал в Неаполь со значками, оскорбляющими местных жителей, был запрещен доступ на матч между Италией и Англией (1:2) в рамках отбора Евро-2024.
В частности, местным жителям не понравилась надпись на флаге с фотографией Диего Марадоны, на котором было написано: “Диего сыграл в ящик”.
Перед началом матча билет болельщика был аннулирован.
В своем заявлении Футбольная ассоциация Англии осудила такое поведение и дала понять, что это не является приемлемым для представителей Англии.
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