Есть два топ-клуба: стало известно, где может продолжить карьеру Луис Энрике
Новости футбола Сегодня, 10:00
Уже бывший тренер сборной Испании Луис Энрике готов вернуться в клубный футбол.
Как пишет AS, у него есть два варианта - “Атлетико” и “Манчестер Юнайтед”.
В обоих случаях, Луис Энрике будет назначен вместо Диего Симеоне или Эрика тен Хага только по окончании сезона, если руководство клубов останется недовольно их работой.
Напомним, что испанца уволили со сборной Испании после того, как она вылетела на стадии 1/8 финала ЧМ-2022 от Марокко.
Александр Шевченко эксперт Dailysports
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